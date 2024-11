Alessio Cini picchiato e bruciato vivo ad Agliana, al via il processo per il cognato Daniele Maiorino

È iniziato oggi in corte d’assise a Firenze il processo per Daniele Maiorino, 58 anni, presente in aula insieme al suo avvocato Katia Dottore Giachino, accusato di aver assassinato il cognato Alessio Cini, aggredito con una spranga e poi dato alle fiamme l’8 gennaio scorso ad Agliana (Pistoia). In aula anche i parenti della vittima: la figlia quindicenne, la moglie e il fratello, che accompagnati dai loro avvocati si sono costituiti parte civile.

Maiorino fu arrestato qualche giorno dopo l’omicidio, il 18 gennaio. Determinanti nelle indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dal pm Leonardo De Gaudio, sono state le riprese delle telecamere di videosorveglianza e le intercettazioni ambientali, dove Maiorino, solo in macchina, descriveva a se stesso, nel corso di soliloqui, dettagli dell’omicidio che per l’accusa soltanto l'assassino avrebbe potuto sapere.

Le intercettazioni ambientali e i dubbi sollevati dalla difesa