Beccato con 20 chili di hashish nell'auto (il bottino avrebbe fruttato 100mila euro). 20enne arrestato a Gela

La polizia ha arrestato a Gela un 20enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Agenti del locale commissariato hanno bloccato il giovane mentre, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, procedeva a velocità sostenuta lungo la strada statale 117 bis. Durante i controlli la polizia lo ha trovato in possesso di 200 panetti di hashish, per complessivi 20 chilogrammi.

La droga, che secondo gli investigatori aveva un valore di mercato stimato in oltre 100mila euro, era contenuta in un trolley che era nel cofano della vettura. Durante una successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione del 20enne sono state sequestrate 13 dosi di cocaina e denaro in contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Sulla destinazione della droga sono in corso indagini coordinate dalla Procura di Gela.