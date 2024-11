L'omicidio della cosentina Silvana Rocca, l'autopsia conferma: "Ha ucciso la madre strappandole il cuore"

Ha ucciso la madre con diverse coltellate e gli ha estirpato anche il cuore. L’autopsia eseguita oggi dal medico legale Francesco Introna, dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Bari, ha confermato quanto l’omicida Salvatore Dettori, 46enne, ha dichiarato ai Carabinieri nelle ore successive al fatto. La vittima è Silvana La Rocca, 73enne, e l’omicidio è avvenuto nella villa della donna a Leporano, località del litorale di Taranto.

Dettori ha usato due coltelli per uccidere la madre e in un primo momento la sua dichiarazione relativa al fatto che avesse asportato a mani nude il cuore della madre, era sembrata inverosimile. Oggi, però, l’autopsia ha confermato quanto dichiarato da Dettori. Il gip Francesco Maccagnano sabato scorso ha convalidato il suo arresto - l’uomo è attualmente in carcere - e sottolineato l’efferatezza e la crudeltà del delitto. Dettori ha commesso il delitto il 13 novembre, ma la scoperta è avvenuta solo il giorno dopo. L’uomo, che risiede nel vicino centro di Pulsano, ha anche tentato di far saltare in aria la casa della madre staccando il tubo del gas.