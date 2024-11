'Ndrangheta a San Siro, Calhanoglu rischia tre giornate di squalifica per i suoi rapporti personali con Marco Ferdico

La situazione di Hakan Calhanoglu sembra essere particolarmente delicata in questo momento, sia per quel che concerne le condizioni fisiche del giocatore (vittima di una ricaduta dopo l'infortunio muscolare subito di recente), sia per quel che riguarda l'inchiesta "Doppia Curva": un'operazione che ha acceso i riflettori su rapporti potenzialmente problematici tra i giocatori e alcune figure delle tifoserie organizzate, con implicazioni che potrebbero portare a sanzioni significative.

Il fatto che il centrocampista turco abbia ammesso i suoi legami personali con Marco Ferdico, un personaggio chiave della Curva Nord sotto inchiesta, pone la sua posizione sotto una luce complessa. Se gli organi federali dovessero stabilire una violazione delle norme disciplinari, in particolare l'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva, Calhanoglu rischierebbe non solo una multa, ma anche una sospensione tra le due e le tre giornate.

Questo potrebbe rappresentare un duro colpo per l'Inter, considerando il ruolo centrale che Calhanoglu ricopre nella squadra di Simone Inzaghi. Inoltre, l'intera vicenda sottolinea ancora una volta la necessità di una maggiore chiarezza e regolamentazione nei rapporti tra club, calciatori e tifoserie organizzate, per evitare situazioni che possano compromettere la credibilità del sistema calcistico.