Stilo è senza medico, gazebo in piazza per raccogliere firme

Vista la delicata situazione in cui versa la sanità nella cittadina, l’associazione “Aps Stilo e dintorni” ha deciso per una raccolta firme pubblica sistemando il gazebo nella centralissima Piazza Carnovale. Numerose le adesioni e ringraziamenti a Gigi Stillitano, presidente dell’associazione, per l’iniziativa con la quale si spera possa muoversi qualche pedina per portare un medico di base a Stilo, visto che, dopo il pensionamento dei dottori Speziale e Manno, è rimasta senza.

«I cittadini – spiega Stillitano – non stanno chiedendo di aggirare le norme, ma che siano rispettate e applicate. La mancata dichiarazione delle zone carenti è una responsabilità del distretto sanitario, che non ha ancora avviato la procedura per bandire la copertura dei posti vacanti. La raccolta firme serve quindi a sollecitare le autorità a riconoscere ufficialmente la carenza e avviare il bando per coprire i posti mancanti. È chiaro che le firme, da sole, non risolvono il problema, ma rappresentano un modo democratico e legittimo per far sentire la voce dei cittadini di fronte a un’inerzia istituzionale che rischia di lasciare la comunità senza un servizio essenziale. Il sistema sanitario, pur regolato da norme e procedure, non dovrebbe mai dimenticare il suo scopo primario: garantire assistenza alle persone. Se queste norme non vengono rispettate in tempi adeguati, è giusto che la comunità si mobiliti».