Chi è Cristian Filippo Braidich, arrestato alla sua festa di compleanno: a giugno scorso era evaso dal carcere di Bollate

Cristian Filippo Braidich, il 41enne evaso lo scorso 22 giugno dal carcere di Bollate (Milano), è stato arrestato nel primo pomeriggio dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria a Mariano Comense (Como), mentre stava festeggiando il suo compleanno in un ristorante in compagnia della moglie.

Braidich, considerato uno dei «pezzi grossi» della malavita che gira intorno alle "Case bianche" tra viale Fulvio Testi e viale Sarca a Milano, era stato arrestato l’ultima volta nel 16 agosto del 2022, con alle spalle numerosi precedenti tra furti, droga, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi e falsa testimonianza, aveva da scontare altri 8 anni di carcere a Bollate quando è riuscito a fuggire, lo scorso giugno.

In quell'occasione, sfruttando il momento in cui si trovava a lavorare presso l’officina annessa al penitenziario, il 41enne, soprannominato «il gatto», era riuscito ad eludere la sorveglianza e a saltare il muro di cinta facendo perdere le proprie tracce. Le indagini della Penitenziaria hanno accertato che in questi mesi di latitanza non si è mai allontanato dalle province di milanesi e brianzole, fino a riuscire ad individuarlo con precisione e arrestarlo.