Addio a Camilla, la bimba morta dopo aver ingerito una pila: "Ora è un piccolo angelo"

Il silenzio davanti al piccolo feretro bianco viene rotto solo dalle urla e dai pianti strazianti dei familiari, abbattuti dall’immenso dolore della tragedia. È così che, dentro ad una gremita Chiesa di Sant'Agata ad Asciano, si è svolto il funerale di Camilla Moreta Rodriguez, la piccola di 17 mesi morta all’Ospedale del Cuore di Massa, e ricoverata prima per due volte al Policlinico Le Scotte di Siena, dopo aver ingerito una pila.

Le parole e i messaggi durante la celebrazione

«I bambini sono una piccola matita nella Mani di Dio": è il messaggio che si legge in alcune delle magliette indossate dai familiari. Magliette dove è centrale la foto di Camilla sorridente. «A volte, è davvero difficile capire cosa vuole il Signore per noi. Non sappiamo perché avvengano certe cose», dice nell’omelia il parroco Don Luca Vallarin. «Tutto il nostro paese - prosegue -, si sente vicino a voi, ai familiari, agli amici, ai parenti e alla comunità domenicana qui presente. Vogliamo starvi accanto, in punta di piedi, nel momento del vostro smisurato e comprensibile dolore per la perdita».