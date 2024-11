Attacco hacker ad archivi InpsServizi, alcuni server bloccati

«InpsServizi S.P.A. (Società in House di INPS) ha recentemente subito un attacco informatico di tipo ransomware che ha portato al blocco di alcuni server, rendendo temporaneamente indisponibili alcuni applicativi gestionali e i dati forniti a propri clienti».

E’ quanto si legge in una nota dell’Inps nella quale si precisa che «l'accaduto è stato denunciato prontamente a tutte le autorità competenti». "Attualmente, sono in corso indagini approfondite. È importante rassicurare i cittadini che il Contact Center, principale servizio di assistenza, non è stato colpito dall’attacco e rimane operativo». "Le azioni in corso sono concentrate sul ripristino delle infrastrutture compromesse in modo tempestivo e sicuro».