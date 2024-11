Il PanCricrì, nasce il primo panettone a base di farina di grillo. A realizzarlo è una pasticceria torinese

Il PanCricrì rappresenta un'innovazione audace e intrigante nel panorama della pasticceria natalizia. L'idea di utilizzare la farina di grillo come ingrediente principale sottolinea la crescente attenzione verso l'alimentazione sostenibile e le alternative ecologiche alle fonti proteiche tradizionali. Grazie al suo alto contenuto proteico e ai benefici nutrizionali, il PanCricrì si inserisce in una tendenza globale che promuove cibi più sani e sostenibili, in linea con le nuove esigenze alimentari.

Caratteristiche principali:

Ingredienti innovativi: farina di grillo e grilli caramellati, accostati ad albicocche e cioccolato per un equilibrio tra gusto tradizionale e sperimentazione.

Adatto a intolleranze alimentari: senza burro e senza lattosio, con olio extravergine d'oliva come alternativa più leggera e digeribile.

Approccio ecologico: la farina di grillo è una fonte proteica con un impatto ambientale ridotto rispetto alle proteine di origine animale.

L'idea di Davide Muro, maestro pasticcere dell'Antica Pasticceria Castino, si allinea con la volontà di reinterpretare le tradizioni natalizie, introducendo un dolce che non solo celebra il gusto ma risponde alle esigenze di chi adotta diete particolari o conduce uno stile di vita attivo.