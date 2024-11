Pretendeva che il parente fosse visitato subito e aggredisce un infermiere a Taranto

Un infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto è stato aggredito nelle scorse ore. Ha ricevuto un violento schiaffo sul volto dal parente di un paziente che pretendeva di essere visitato subito. L’infermiere, 47enne, ha perso quasi i sensi e ha dovuto lasciare il turno di servizio per farsi visitare dal medico di turno che lo ha messo a riposo con una breve prognosi. I colleghi hanno quindi chiamato i carabinieri, che hanno poi identificato l’aggressore, ancora presente in sala d’attesa, e che ora risponde di aggressione e lesioni a pubblico ufficiale sanitario in servizio.