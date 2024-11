Volante della polizia accerchiata da stranieri violenti: due arresti

Momenti di forte tensione questo pomeriggio nei pressi della stazione di Padova per la reazione di alcune decine di cittadini stranieri che hanno accerchiato le volanti della Polizia mentre gli agenti si accingevano a caricare nelle auto due persone, in stato di arresto. Il fatto è avvenuto nel corso di un servizio straordinario di vigilanza del territorio in via Tommaseo, una delle zone più degradate della città, dove era stata appena segnalata un’attività di spaccio. Notato l’atteggiamento sospetto di due uomini, che alla vista della polizia hanno cercato di confondersi tra la folla, gli agenti della Questura si sono avvicinati alla coppia invitando i due ad esibire i documenti. I due si sono rifiutati, e mentre gli agenti cercavano di portali verso le macchine, hanno iniziato una violenta colluttazione con i poliziotti, finendo loro stessi a terra. A questo punto alcune decine di cittadini stranieri hanno circondato gli agenti della Volante, inveendo contro di loro e cercando di spaventarli per favorire la fuga dei connazionali. Vista la situazione di pericolo, sul posto sono state fatte convergere altre 5 Volanti della Questura, due auto dei Carabinieri e due della Polizia Locale, consentendo così di ripristinare la calma. Contemporaneamente, è stata chiamata un’ambulanza del 118 per soccorrere gli agenti e uno dei due cittadini nigeriani. Quest’ultimo, una volta giunto al Pronto Soccorso, si è scagliato nuovamente contro i poliziotti, ma è stato bloccato, e trovato in possesso di alcune dosi di stupefacenti. Al termine degli accertamenti, i due cittadini nigeriani, risultati richiedenti asilo sono stati tratti in arresto per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, uno di loro è stato anche indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi hanno precedenti di polizia.