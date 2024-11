Appostato con accette e coltello nel cortile della ex moglie a Comiso: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

Misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai luoghi da lei frequentati, con applicazione del braccialetto elettronico, a carico di un comisano di 37 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia in forma aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate, in quanto tutto commesso in presenza dei figli minori.

Intervento della polizia per lite in famiglia

Gli Agenti della Squadra Volante del commissariato di Comiso sono intervenuti per una lite in famiglia: la donna ha riferito di essere stata minacciata di morte dall’ex marito che non accettava la nuova relazione sentimentale della vittima. Dopo la separazione avvenuta nel giugno 2024, era stata maltrattata e costretta a subire una serie di violenze.

Episodi di violenza e monitoraggio della vittima