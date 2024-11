Tragico frontale nel Novarese, morto un ragazzo di 14 anni: grave il fratello

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Oleggio, in provincia di Novara, nei pressi del cimitero. Due auto si sono scontrate frontalmente, per dinamiche ancora da chiarire: uno dei due veicoli era condotto da una nonna con due nipotini a bordo. A causa dello scontro, i tre sono rimasti incastrati nell’abitacolo.

Sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che li hanno estratti dalle lamiere contorte. Uno dei due, un ragazzo di 14 anni, è deceduto. Il fratellino di 4 anni è stato portato in codice rosso all’ospedale di Novara. La nonna è in giallo all’ospedale di Borgomanero. Sull'altra vettura due feriti in codice verde.