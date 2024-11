Alessia Zuso, la ragazza scomparsa nel Novarese è stata vista scendere dal treno a Chivasso

Tra gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, si attendeva anche l’arrivo di Dikra , un cane molecolare in forza alla Polizia locale di Trecate , per proseguire le ricerche.

Le ricerche in precedenza si erano concentrate nella periferia ovest di Novara , intorno all’alveo del torrente Agogna e ai boschi circostanti, dove era stata ritrovata l’auto di Alessia, parcheggiata vicino al canile municipale . È stato utilizzato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco di Malpensa , senza risultati immediati.

Il profilo di Alessia

Alessia Zuso aveva perso il padre nel 2023 per un malore improvviso. Nell’estate scorsa aveva conseguito la maturità scientifica all’Istituto Pascal di Romentino e, a settembre, era tornata nella scuola insieme a un gruppo di ex compagni per salutare i suoi insegnanti, apparendo serena.

Ieri mattina era uscita di casa con una felpa nera, una giacca verde, uno zainetto e il telefonino. Il fratello e la madre, che avevano denunciato la scomparsa, erano molto preoccupati. I Carabinieri hanno indagato anche tra i suoi effetti personali nella speranza di trovare indizi utili.