Tragedia sfiorata in Garfagnana, va a caccia di cinghiali e cade in un dirupo di 30 metri: soccorso un cacciatore

Soccorso in Garfagnana un cacciatore caduto in un dirupo per 30 metri mentre era impegnato in una battuta al cinghiale. Sul posto, un luogo impervio nei boschi vicino a Barga (Lucca), sono andati i vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana che in collaborazione con il Soccorso alpino e il 118, che ha inviato un elicottero Pegaso, hanno raggiunto, stabilizzato e portato via verso l’ospedale l’uomo. Il cacciatore si è ferito in modo grave, ha riportato traumi importanti. L’incidente c'è stato in una località di montagna, Sommocolonia.