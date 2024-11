La strage delle donne: in Italia 99 uccise nel 2024

Sono 99 le donne uccise in Italia tra il 1 gennaio e il 18 novembre di quest’anno. Le vittime sono in gran parte over 65, con 37 casi registrati nei primi 11 mesi del 2024, pari al 37,4% delle vittime totali, e molte di queste sono state uccise dal coniuge o dai figli. Gli omicidi si sono verificati principalmente nelle regioni del centro, mentre si registrano cali al nord e soprattutto al sud (-25%). Le vittime vivevano prevalentemente in piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti.

I dati del Rapporto Eures sull'incidenza degli omicidi

Secondo l’XI Rapporto Eures, emerge una forte crescita delle figlie uccise, passate da 5 a 9, generalmente all’interno di "stragi familiari". Tra gli altri dati significativi:

Crescita degli autori di omicidi under 25 , passati da 4 nel 2023 a 12 quest’anno .

, passati da . Aumento degli autori over 64 , che rappresentano il 27,8% dei casi, spesso coinvolti in "omicidi compassionevoli" .

, che rappresentano il dei casi, spesso coinvolti in . Incremento delle vittime straniere , salite da 17 a 24 (pari al 24,2% del totale), con un incremento del 41,2% rispetto al 2023.

, salite da (pari al del totale), con un incremento del rispetto al 2023. Diminuzione delle vittime italiane, passate da 95 a 75, con un calo del 21,1%.

Autori italiani e stranieri: i numeri