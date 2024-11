Sciopero dei trasporti di venerdì 29 novembre, ecco cosa c'è da sapere

Il segretario generale della Cgil , Maurizio Landini , ha ribadito la volontà di mantenere lo sciopero nella sua interezza: «Confermiamo lo sciopero di otto ore anche per il trasporto pubblico locale ( Tpl ) e il trasporto aereo. Abbiamo escluso il trasporto ferroviario perché domenica scorsa c'è stato un altro sciopero e vogliamo rispettare il periodo di tregua di dieci giorni». Landini ha inoltre criticato la richiesta della Commissione di ridurre la durata: «Trovo che questa decisione risponda solo ai diktat politici, come quelli di Salvini , che punta a limitare il diritto di sciopero ».

Lo sciopero generale di venerdì 29 novembre , proclamato da Cgil e Uil contro la manovra di bilancio, continua a far discutere. La protesta, che prevede otto ore di stop nel settore dei trasporti , ha già ricevuto il veto della Commissione di garanzia sugli scioperi, supportata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), che ha chiesto di ridurre la durata a quattro ore. Tuttavia, i sindacati hanno confermato la mobilitazione, con una significativa esclusione del settore ferroviario.

Landini ha anche sottolineato che la questione va ben oltre la protesta del 29 novembre. «Dietro questa richiesta c'è un attacco più ampio al diritto di sciopero. Non bloccare le proteste, ma investire nei trasporti pubblici, migliorare gli autobus e rinnovare i contratti dei lavoratori dovrebbe essere la vera priorità».

La replica del governo

Dal fronte governativo, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha mantenuto una posizione ferma: «Questa sera incontrerò i sindacati e valuteremo la situazione. Non escludiamo il ricorso alla precettazione se non verrà trovato un accordo». La precettazione, che obbligherebbe i lavoratori a limitare la protesta a quattro ore, è una mossa che il governo considera per ridurre i disagi alla popolazione.

Il Codacons e la richiesta di precettazione

A sostegno di un intervento deciso da parte del governo si è schierato anche il Codacons. L’associazione ha criticato duramente l’impatto degli scioperi sui cittadini, evidenziando come dall’inizio dell’anno si siano registrati già 57 scioperi nazionali nel settore dei trasporti, oltre a numerose proteste locali. «Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma non può trasformarsi in una costante lesione del diritto alla mobilità», ha dichiarato il presidente Carlo Rienzi.