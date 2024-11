Uccise la compagna Cristina Peroni con figlio in braccio, ergastolo pure in appello per Simone Benedetto Vultaggio

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Simone Benedetto Vultaggio, il 49enne già condannato in primo grado per aver ucciso a Rimini la compagna Cristina Peroni nel giugno del 2022. Il precedente grado di giudizio si era concluso il 4 dicembre 2023 e la Corte ha deciso di non modificare nulla di quanto deciso in Corte d’Assise, aggravanti comprese.

L’uomo uccise la donna colpendola in maniera feroce mentre lei aveva in braccio il figlio. Lui si era subito chiuso nel più totale silenzio, non tentando la fuga nè nascondendo l’arma del delitto. Un comportamento ritenuto anomalo che ha visto durante il procedimento pareri opposti di accusa e difesa sull'opportunità o meno di una perizia psichiatrica, ma decisivo è stato il parere di uno specialista della pubblica accusa che ha definito il 49enne capace di intendere e di volere.