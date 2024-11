Gino Cecchettin: "Umiliata la memoria di Giulia. "Mi sono sentito offeso". I difensori: "Svolto il nostro dovere"

Gino Cecchettin ha atteso 24 ore per far sedimentare le emozioni e soprattutto l’indignazione che ha provato nel sentire le parole del difensore di Filippo Turetta pronunciate nell’arringa nell’aula della Corte d’assise dove è in corso il processo all’assassino della studentessa. E oggi ha espresso parole dure; inedite per chi, come lui, finora non aveva voluto esprimere valutazioni ma solo auspicato che si facesse giustizia.

Le parole della difesa

Un riferimento specifico alle parole che l’avvocato Giuseppe Caruso ha pronunciato martedì per chiedere che non venissero applicate a Turetta le aggravanti che lo porterebbero dritto all’ergastolo, in particolare quella della premeditazione, come chiesto dal pubblico ministero: "Giulia Cecchettin - ha sostenuto in aula il legale - non aveva paura di Filippo Turetta. Andava da uno psicologo, ma non ci risulta che fosse per la relazione con Filippo. Nessuno dubita che Filippo fosse ossessionato da Giulia ma i tanti messaggi da 'relazione tossica' non possono essere relativi alla loro relazione prima dell’ottobre 2023».

La replica dei legali

Immediata è arrivata la replica dei legali del giovane, lo stesso Caruso e Monica Cornaviera. «Come difensori - hanno commentato all’ANSA - siamo assolutamente certi di non aver travalicato in alcun modo i limiti della continenza espressiva, e di non aver mancato di rispetto a nessuno. Abbiamo solo svolto il nostro dovere in uno Stato di diritto».