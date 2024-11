Il conduttore di Rai3 Federico Ruffo minacciato sull'inchiesta dei ristoranti abusivi. Tutto è partito da un imprenditore della ristorazione di Reggio Calabria?

Insulti e minacce rivolte a lui e alla moglie. "Che bella famiglia... peccato potrebbe essere rovinata... Ci vediamo molto presto, tanto ad Ostia siamo di casa... Salutami tua moglie".

Ad essere preso di mira è il conduttore di "Mi Manda RaiTre", Federico Ruffo accusato di essere come gli 'ndranghetisti e di essere in mano a massoni e lobbisti.

L'inchiesta sui ristoranti abusivi, culminata con i filmati che mostrano attività illecite nella ristorazione casalinga a Bari, ha sollevato un polverone che è andato ben oltre la sfera del dibattito pubblico, trasformandosi in una campagna denigratoria e in vere e proprie minacce personali.

Gli elementi del caso

Inchiesta giornalistica: L'inchiesta di Mi Manda RaiTre ha puntato i riflettori su un fenomeno diffuso ma spesso tollerato, come la ristorazione casalinga abusiva, e in particolare su un simbolo popolare come Nunzia Caputo, che rappresenta le tradizioni culinarie di Bari Vecchia.