Vede foto online e ritrova il fratello sparito 25 anni fa

L’uomo è stato trovato seduto su un marciapiede a Los Angeles all’inizio di quest’anno, secondo una pagina GoFundMe creata dalla sorella maggiore dello scomparso per raccogliere fondi per un trasferimento medico. «È semplicemente sparito senza lasciare traccia. Nemmeno il suo veicolo è mai stato trovato» , ha raccontato la donna nel post online. «Per tutto questo tempo ho cercato resti non identificati. Sono stata felice di trovarlo vivo!», ha aggiunto. La sorella aveva contattato il dipartimento dello sceriffo della contea di Lassen venerdì scorso dicendo di credere che un uomo menzionato in un articolo online fosse il fratello scomparso, ha riferito il dipartimento locale dello sceriffo in un post su Facebook. In un articolo di Usa Today, pubblicato a maggio, c'era una richiesta al pubblico di aiutare a identificare un uomo che non parlava e che era stato ricoverato in ospedale a Lynwood , California, dopo essere stato trovato a South Los Angeles il 15 aprile, secondo i funzionari medici citati nell’articolo.

La donna, il cui nome non è stato diffuso dal dipartimento dello sceriffo per proteggere la privacy della famiglia, ha detto al vice sceriffo Derek Kennemore che suo fratello era stato denunciato come scomparso nel 1999 da Doyle, una piccola città della California a oltre 100 km a nord-ovest di Reno, Nevada. Da allora non aveva più avuto sue notizie.

Kennemore ha contattato l’ospedale citato nell’articolo scoprendo che l’uomo era stato trasferito in un’altra struttura di Los Angeles a luglio. Il vice sceriffo ha quindi chiesto aiuto ai colleghi della contea di Los Angeles, che è stata in grado di rilevare le impronte digitali dell’uomo ricoverato in ospedale e identificarlo positivamente come la stessa persona scomparsa nel 1999. La famiglia sarà così presto miracolosamente riunita, ha annunciato la Nor-Cal Alliance for the Missing, un’organizzazione non-profit che si occupa di persone sparite. "Dopo essere scomparso per 25 anni, Tommy, un caso a noi caro, è stato ritrovato e presto sarà riunito alla sua amata famiglia», ha riferito. Nel post di GoFundMe, la sorella ha rivelato di non avere i soldi necessari alle cure del fratello, che sta imparando di nuovo a camminare e non parla. «Vorrei inviargli un dispositivo per ascoltare le sue canzoni preferite (Sailing, I Want to Know What Love Is e Time After Time) per aiutare la sua memoria e ottenere qualche risposta», ha affermato. Sperando forse in un altro miracolo.