Drammatico scontro tra due auto e un furgone: due morti. L'incidente è avvenuto nel Barese

E’ di due morti il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 76, tra Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari. Lo scontro, avvenuto intorno alle 17.30, ha coinvolto due autovetture e un furgone, con dinamiche che restano ancora da chiarire. Secondo quanto accertato fino a questo momento, il sinistro si è verificato con un impatto frontale particolarmente violento. A subire le conseguenze più gravi è stata una Renault, rimasta intrappolata tra i mezzi senza alcuna possibilità di evitare lo schianto.

Le due vittime, sarebbero decedute sul colpo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente: sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli, prevenendo possibili incendi causati da cortocircuiti, e per illuminare l’area con una torre fari per agevolare i rilievi delle forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso, tuttavia, si sono protratte a lungo in attesa dell’arrivo del magistrato, necessario per autorizzare la rimozione dei corpi. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. La viabilità lungo la SP76 è rimasta interrotta per diverse ore, causando disagi agli automobilisti.