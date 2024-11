Francesco Totti indagato per evasione fiscale: nuovi guai per l’ex capitano della Roma

Non si placano le difficoltà giudiziarie per Francesco Totti. Dopo l’indagine per presunto abbandono di minore, ormai prossima all’archiviazione, l’ex capitano della Roma è al centro di una nuova inchiesta. Questa volta, l’accusa riguarda un’ipotetica evasione fiscale legata a omessa dichiarazione dei redditi e mancato pagamento dell’IVA, reati che, se confermati, potrebbero comportare una pena da due a cinque anni di reclusione.

Convocato a Piazzale Clodio

Totti è atteso dopo l’8 dicembre a Piazzale Clodio per essere ascoltato dal pubblico ministero. L’inchiesta trae origine dalle accuse mosse da Ilary Blasi durante la loro controversa separazione, che riguardano presunti sperperi di denaro al tavolo da gioco e l’esistenza di conti bancari esteri. A supporto delle indagini, i primi accertamenti della Guardia di Finanza hanno fatto emergere alcune discrepanze, tra cui compensi per apparizioni pubblicitarie non dichiarate a causa dell’assenza di una partita IVA dedicata.