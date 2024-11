Santa Croce Camerina ricorda Lorys, ucciso 10 anni fa dalla madre Veronica Panarello

Sono passati 10 anni dall’omicidio del piccolo Lorys Stival a Santa Croce Camerina nel Ragusano. A ucciderlo la madre, Veronica Panarello, condannata per questo, in via definitiva a 30 anni di carcere e con altri due procedimenti penali per calunnia e minacce a suo carico, ancora non definitivi. La donna secondo la verità processuale, uccise il piccolo soffocandolo con delle fascette stringicavo e gettò il corpicino del bimbo che allora aveva 8 anni in un canalone. Ma la prima versione (delle tante) che diede agli inquirenti fu che lei il figlio lo aveva accompagnato a scuola e quando era andata a riprenderlo aveva scoperto che in classe non era mai arrivato. Quarantuno telecamere e le indagini smentirono Panarello che sta scontando la pena al carcere di Torino.

«La sento costantemente - dice il suo legale, l’avvocato Francesco Villardita - all’interno del carcere sta mantenendo una condotta esemplare; si dedica ad alcune attività, lavora alla lavanderia, cuce, cucina, parla di Lorys e chiede di suo figlio più piccolo». E tra un paio di anni potrà beneficiare dei primi permessi.