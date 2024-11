Tragico incidente a Pizzo, camper precipita da un ponte e il conducente muore sul colpo

Tragico incidente a Pizzo. Un camper stava transitando nel centro storico quando ad un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente (un uomo di nazionalità straniera che era insieme alla moglie) ha perso il controllo ed è precipitato giù all'altezza della stradina che porta alla Seggiola. Fatale l'impatto e l'uomo è deceduto sul colpo, mentre la moglie è rimasta ferita ed è stata prima soccorsa dai sanitari del 118 di Vibo Valentia e poi trasferita in elisoccorso all’ospedale di Lamezia Terme.

L'incidente (autonomo) è avvenuto nel primo pomeriggio in via Salomone nella curva della chiesa dell'Immacolata: il camper ha sfondato la ringhiera che protegge la strada che porta alla Seggiola.

Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i sanitari del 118.