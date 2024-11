"Gli sparerei in bocca ai musulmani, sono razze inferiori". Nuova bufera su Vittorio Feltri

Ogni tanto si scusa, come ha fatto con il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita dopo aver detto che l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis «era vestita come una cameriera di Catanzaro», ogni tanto non ci pensa proprio, come quando ha definito «quattro deficienti» le persone che hanno protestato davanti alla Regione per le sue frasi contro i ciclisti «che mi piacciono solo quando vengono investiti».

Difficile prevedere cosa farà questa volta, ma le opposizioni sono già tornate a chiedere ancora le dimissioni di Vittorio Feltri dal Consiglio regionale lombardo dopo che ha definito i musulmani «razze inferiori» a cui «sparerei in bocca». A 81 anni, il direttore editoriale de Il Giornale, nonchè appunto consigliere lombardo di Fratelli d’Italia, è tornato a fare polemica e questa volta è stato interpellato dai conduttori della tramissione la Zanzara su Radio24, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, su quanto successo a Milano con la morte del 19enne Ramy Elgaml e delle successive proteste al Corvetto. «Non frequento le periferie, non mi piacciono - ha detto Feltri - Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli, vedi quello che combinano qui a Milano, come fai ad amarli? Gli sparerei in bocca. Non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori».