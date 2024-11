Imprenditore suicida per il caso Visibilia? Santanchè: "Provo pietà per il figlio di Ruffino"

«Provo un senso di pietà per lui». Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha commentato l'intervista rilasciata a Report da Mirko Ruffino, figlio di Luca, imprenditore che si è tolto la vita lo scorso agosto, che ha parlato di un legame tra il suicidio del padre e il caso Visibilia.

«Buona visione a quelli che guardano Report e che credono alle costruzioni che fanno», ha aggiunto la ministra a margine dell’inaugurazione dell’Artigiano in Fiera a Rho (Milano).

Parlando poi di Visibilia, Santanchè ha sottolineato: «Ho firmato un accordo con il sindacato del giornalismo per quello che era un contratto di solidarietà. Come hanno fatto tutti gli editori, l’ho fatto anch’io e firmai quest’accordo al sindacato dei giornalisti di Milano. Non lavoravano al 100% - ha concluso - non c'era nemmeno l’ufficio e lavoravano da casa anche se l'editoria e le edicole erano aperte e i giornalisti potevano venire a lavorare. Ne parliamo in tribunale».