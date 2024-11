Israele: abbiamo colpito miliziani di Hezbollah in Libano, hanno violato l’accordo di cessate il fuoco

L’Idf ha confermato di aver compiuto diversi attacchi in Libano, prendendo di mira obiettivi che, a suo dire, violano l’accordo di cessate il fuoco.

In precedenza l’esercito israeliano aveva affermato di aver localizzato un gruppo di uomini armati nel Libano meridionale mentre caricavano un’auto con RPG, scatole di munizioni e altre attrezzature militari. Un drone ha quindi preso di mira il veicolo e ha fatto fuoco.

In un altro episodio, un gruppo di miliziani di Hezbollah è stato avvistato in un edificio nel Libano meridionale precedentemente noto per essere stato utilizzato dal gruppo terroristico. I soldati israeliani lo hanno colpiti e in seguito, una volta raggiunto il sito, hanno trovato numerose armi.

Cacciabombardieri con la stella di David hanno effettuato un attacco aereo contro una struttura di Hezbollah vicino a Sidone che, secondo l’esercito, era utilizzato per immagazzinare lanciarazzi.

Un attacco con drone è stato compiuto «più in profondità in territrorio libanese» contro un veicolo che stava operando in una struttura di produzione di missili di Hezbollah. «Le IDF sono schierate nel Libano meridionale, impegnate contro ogni minaccia allo Stato di Israele, e faranno rispettare qualsiasi violazione dei termini dell’accordo di cessate il fuoco», aggiunge l’esercito in una nota riportata dal Times of Israel.