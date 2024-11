Poche in Sicilia le vaccinazioni contro il papilloma virus: "Serve più prevenzione". Immunizzati solo il 40% degli adolescenti di entrambi i sessi

«In Sicilia soltanto il 40% degli adolescenti di entrambi i sessi risulta vaccinato contro il papilloma virus. Una percentuale bassa. Contro questa malattia abbiamo un vaccino, il secondo contro il cancro, eppure la Sicilia risulta la regione tra le peggiori in Italia in termini di vaccinazione. Bisogna ricominciare a vaccinare nelle scuole. In alcune Asp, in particolare Palermo, la copertura vaccinale è ancora più bassa». Lo dice il professore Claudio Costantino, responsabile scientifico, a margine dell’incontro di oggi al Policlinico in tema di prevenzione e di recupero vaccinale contro questa malattia.

"Per fortuna - aggiunge Costantino - con il tempo c'è stato un recupero di copertura vaccinale e si arriva a circa il 50%-60% perché la Regione siciliana mantiene la gratuità del vaccino fino all’età adulta, anche se l’età ideale per fare il vaccino è dodici anni».