Salvini: a dicembre previsti già 15 scioperi, pronto a intervenire. Fratoianni: di proteste ce ne sono troppo poche

«Sono soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani. Il mio impegno non cambia in vista di dicembre, quando si contano già 15 scioperi proclamati, fra cui uno generale fissato il 13 (guarda caso un altro venerdì) a pochi giorni dal Natale. Sono pronto a intervenire ancora, per aiutare i cittadini». Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini ribadisce in una nota la volontà già espressa ieri sera dopo lo sciopero generale.

«Poi, - prosegue - accusano i sindacati che in Italia ci sono troppi scioperi. Forse è ora di smetterla con le notizie false: la quantità degli scioperi nel corso degli anni si è ridotta in modo impressionante, e per questo vorrei dire non che ne sono troppi di scioperi ma in questo Paese. Ce ne sono troppo pochi di fronte alle ingiustizie e allo sfruttamento sui posti di lavoro».

«La rabbia che cresce degli italiani - aggiunge - non ha nulla a che vedere con chi sciopera ma verso chi non risolve i problemi economici e sociali del Paese. Siamo alle solite: siamo di fronte a gran parte della destra italiana, e che ha uno come Salvini come interprete perfetto, che in questi anni ha dispensato veleno e odio a piene mani nella società italiana, ha usato e usa il linguaggio più violento e truculento. E ora si mette ad accusare Landini, i sindacati e le opposizioni di fomentare la violenza. Un cosa ridicola e preoccupante».