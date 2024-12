Affittano B&B poi lo occupano allacciandosi abusivamente alle utenze: incubo per i proprietari

Ristrutturano un appartamento e vi aprono un alloggio turistico, ma gli ultimi clienti non se ne vanno più via e, anzi, occupano i locali allacciandosi abusivamente alle utenze. L’episodio è avvenuto in un comune alla periferia di Padova, Pontevigidarzere, dove l’abitazione è occupata da una trentina di persone fin dal 16 ottobre scorso.

Il proprietario aveva adibito l’appartamento a bed and breakfast, con regolare contratto di affitto breve, e offerto sulle varie piattaforme che permettono la prenotazione online. In tutto 70 metri quadrati, nei quali per un periodo era filato tutto liscio.

A metà ottobre però sono sono arrivati alcuni clienti che hanno deciso di rimanere, ospitando gratis decine di persone, in alcuni giorni anche oltre 30. Inutile la richiesta da parte del titolare di riavere indietro il bene. Il proprietario in un primo momento aveva chiamato un pattuglia di carabinieri, che erano riusciti a far desistere gli occupanti. Il gruppo è però rientrato, forzando le serrature, e si è anche allacciato abusivamente alle utenze di alcuni vicini. Inutile anche un tentativo di sgombero, vista la presenza di alcuni bambini all’interno delle stanze.