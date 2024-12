Caso Bove: cos'è la torsione di punta con arresto cardiaco e come si interviene

Dopo l'episodio che ha coinvolto il giovane calciatore della Fiorentina, Edoardo Bove , sono stati accesi i riflettori su questa complessa patologia. Durante la partita contro l'Inter, Bove è crollato improvvisamente in campo, rendendo necessaria un’immediata rianimazione. Ma cosa si cela dietro questa condizione, e quali strumenti abbiamo per affrontarla?

Le cause possono essere congenite, come nella sindrome del QT lungo, oppure indotte da fattori esterni, come farmaci antiaritmici, antidepressivi o antivirali. Altri fattori di rischio includono squilibri elettrolitici (bassi livelli di potassio o magnesio), malattie cardiache o condizioni come l’ipotiroidismo.

Sintomi e segnali di allarme

Spesso, la torsione di punta si manifesta senza preavviso, ma alcuni segnali possono suggerire un rischio imminente. Tra i sintomi più comuni troviamo:

Sincope improvvisa : Perdita di coscienza dovuta a un insufficiente apporto di sangue al cervello.

: Perdita di coscienza dovuta a un insufficiente apporto di sangue al cervello. Palpitazioni : Sensazione di battito cardiaco rapido o irregolare.

: Sensazione di battito cardiaco rapido o irregolare. Affaticamento e vertigini: Spesso precursori di un episodio più grave.

In assenza di intervento immediato, la torsione di punta può evolvere in fibrillazione ventricolare, una condizione fatale senza una rapida rianimazione.

Come si cura: interventi di emergenza