Delitto del trapano: prelievo del Dna sul sospettato Fortunato Verduci 29 anni dopo l’omicidio di Luigia Borrelli

Per la prima volta oggi Fortunato Verduci, il carrozziere 65enne accusato a quasi 30 anni dai fatti di essere l’autore del "delitto del trapano" avvenuto nel centro storico di Genova nel 1995, sarà presente in tribunale, dove verrà conferito l’incarico alla dottoressa dell’Istituto di Medicina Legale di Torino, Sarah Gino, per comparare il suo DNA con quello di "uomo1" trovato sulla scena del crimine.

I risultati dovrebbero arrivare tra un mese e le indagini potrebbero quindi essere chiuse entro fine gennaio. Dopodiché, Verduci avrà poi venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogato o per presentare una memoria difensiva.

La situazione processuale di Verduci

Verduci è al momento libero dopo che anche la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di carcerazione della pm Patrizia Petruzziello.

Il ribattezzato "delitto del trapano" è l’omicidio di Luigia Borrelli, trovata morta il 5 settembre 1995 con ferite al collo e al petto procurate con la punta di un trapano. Il delitto avvenne in un "basso" di vico Indoratori, un appartamento dove la donna si prostituiva.