I “ragazzi del 1984” siciliani festeggiano i loro 40 anni dall'ingresso in Polizia

Gli allievi agenti ausiliari di leva dell'8° Corso "Panormus" della Polizia di Stato si sono riuniti a Carlentini in occasione del 40esimo anniversario del loro ingresso in polizia. Un'occasione che ha visto protagonisti i "ragazzi" che, nel 1984, hanno svolto il servizio militare di leva nella Polizia di Stato. Provenienti da tutta la Sicilia, si sono riuniti per festeggiare i 40 anni più importanti della loro vita. Da Palermo, Ragusa, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa per ricordare un'esperienza indimenticabile che li ha visti indossare la stessa divisa e condividerne gli ideali. A margine dell'evento, ciascun partecipante ha ricevuto una pergamena personalizzata a ricordo dei 40 anni trascorsi.

Da Catania:

Giuseppe Raciti, Francesco Florio, Giuseppe Gagliano, Gaetano Rosselli, Francesco Diolosà, Alessandro Mirazita, Gaetano Catania;

Da Siracusa:

Maurizio Ganci, Cesare Miceli, Sebastiano Messina, Massimo Midolo, Luigi Natale, Ezio Vinci;

Da Messina:

Giuseppe Bonfiglio, Santino Giorgianni, Santino Smedile, Salvatore Mazza, Gioacchino Martorana, Renato Milazzo;

Da Ragusa:

Giuseppe Arestia;

Da Palermo:

Rosario Bencivinni, Fabio Giacalone, Salvatore De Lisi, Riccardo Restivo, Giuseppe Iacó, Salvatore Lombardo, Mariano Di Gangi, Piero Ruvituso.