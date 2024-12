Manovre salvavita: cosa fare o evitare in caso di malore

Non tentare mai di aprire la bocca per cercare di estrarre la lingua e utilizzare un defibrillatore o praticare il massaggio cardiaco. A fare chiarezza sulle manovra salvavita più opportune, al centro dell’attenzione dopo il malore del calciatore della Fiorentina, Edoardo Bove, è Oriano Mecarelli, presidente della Fondazione Lice (Lega Italiana Contro l’Epilessia).

«Quando per problemi cardiaci (arresto del ritmo, fibrillazione ventricolare, etc) il sangue - spiega - non arriva più al cervello si perde conoscenza e si possono avere anche piccole scosse cloniche agli arti. Anche nella più semplice sincope vaso-vagale (lo «svenimento") si cade a terra e si possono verificare scosse. In quel caso il cuore riprende a battere abbastanza rapidamente e la coscienza si recupera; non c'è nessuna manovra da fare».

Ma se il cuore si ferma o smette di battere più a lungo occorre intervenire immediatamente, o con il massaggio cardiaco, o con l'applicazione del defibrillatore. Chi assiste all’evento, che spaventa molto, invece pensa subito a «disostruire» la bocca, come se questo fosse sufficiente a far riprendere del tutto il malcapitato. «L'opinione popolare è che la lingua in queste situazioni cada all’indietro, fino ad ostruire la trachea, conoscenza questa del tutto errata».