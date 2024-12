Minorenne danneggia quasi 200 auto a Palermo, denunciato: "Lo faccio per passatempo"

A Palermo, nelle ultime settimane, si è registrata una serie di atti vandalici che hanno colpito quasi 200 auto parcheggiate tra via Emilia, via Croce Rossa e via Brigata Verona. La polizia ha fermato e denunciato un ragazzo di 17 anni, sospettato di essere l’autore dei danni. Il giovane era in compagnia di un complice, che è riuscito a scappare.

Quando gli agenti lo hanno interrogato, il diciassettenne ha ammesso candidamente: «Lo faccio per passare il tempo». Successivamente, il ragazzo è stato riconsegnato ai genitori.

Come è stato fermato il ragazzo

Il giovane è stato bloccato intorno alle 3:30 di notte grazie alla segnalazione di una donna che lo ha visto in azione e ha chiamato il 112. Non è il primo episodio: solo la scorsa notte altre 16 auto erano state danneggiate nella stessa area.