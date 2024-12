Tragedia sulla Costiera Amalfitana, si schianta con lo scooter contro una parete rocciosa: muore 15enne

Un ragazzino di 15 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in costiera Amalfitana, nel Salernitano. Secondo quanto appreso, intorno all’una, il 15enne, in sella a uno scooter, stava percorrendo la statale 163 "Amalfitana" quando, all’altezza di Conca dei Marini, è finito sull'asfalto, dopo aver impattato, stando a una prima ricostruzione, contro una parete rocciosa.

Sulla dinamica esatta, però, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Per il ragazzo, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto, sono intervenuti i soccorsi e i militari dell’Arma della Compagnia di Amalfi che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti del caso.