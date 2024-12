Corruzione, blitz in Trentino Alto Adige, 9 arresti tra cui il magnate Benko (rimasto a piede libero) e la sindaca di Riva del Garda

La Procura distrettuale di Trento ha emesso un mandato d’arresto per il magnate austriaco René Benko, fondatore del gruppo Signa, finito poco meno di un anno fa sulla stampa internazionale per un mega crac. Sarebbero stati effettuati anche altri arresti in Italia, tra cui il commercialista bolzanino Heinz Peter Hager e la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi. Tutti si trovano ai domiciliari. Non si escludono ulteriori sviluppi.

C'è anche un giornalista che opera a Bolzano, Lorenzo Barzon, tra le 9 persone arrestate oggi nella vasta operazione condotta da Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica di Trento, in Trentino Alto Adige. Barzon, giornalista iscritto all’ordine nell’elenco dei pubblicisti, in passato nel capoluogo altoatesino aveva collaborato alle campagne elettorali di esponenti politici locali sia del centrosinistra che del centrodestra. Lorenzo Barzon è stato descritto dagli inquirenti come «uomo di fiducia di Hager, del quale eseguiva pedissequamente gli ordini inserito nel contesto istituzionale altoatesino (..)». Oltre al mandato di arresto per il magnate austriaco di Innsbruck, Renè Benko, fondatore della Signa Austria, ora fallita, arrestati ai domiciliari anche il noto commercialista bolzanino Heinz Peter Hager, l’imprenditore roveretano Paolo Signoretti, l’ex sindaco di Dro e senatore Vittorio Fravezzi, la sindaca di Riva del Garda, Cristina Santi, gli architetti Fabio Rossa e Andrea Saccani dello studio 'Area 17' e la dirigente del Comune di Bolzano nell’ufficio gestione del territorio Daniela Eisenstecken. Secondo quanto reso noto dagli inquirenti, gli imprenditori coinvolti si sarebbero resi disponibili a finanziare le campagne elettorali di amministratori pubblici, ottenendo poi agevolazioni, procedure semplificate e concessioni per iniziative immobiliari. A quanto pare, l’indagine sarebbe iniziata nel 2019 a seguito di un accesso abusivo al sistema informatico di una dipendente del Comune di Bolzano.