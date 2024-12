La morte della 21enne Julie Tronet a Lecce: dubbi sull’autenticità del biglietto d’addio

Ad oltre un anno dal decesso, gli agenti della Scientifica sono tornati oggi pomeriggio nell’appartamento di Lecce, in via Pappacoda (ancora sotto sequestro), dove Julie Tronet, la studentessa francese arrivata in Salento per un programma universitario, fu trovata impiccata nella sua camera da letto il 22 ottobre 2023.

La consulenza criminodinamica e l’ispezione

L’ispezione, affidata alla polizia Scientifica di Bari alla presenza dei consulenti di parte, è stata disposta dal pm inquirente Rosaria Petrolo sulla scorta di una consulenza criminodinamica depositata dai genitori della studentessa che chiedono ulteriori approfondimenti. Il corpo di Julie venne trovato con i lacci delle scarpe legati alla maniglia di un armadio e uno scritto a mano rivolto ai genitori che aveva i toni di un addio.