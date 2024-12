Sfrattato perché non riesce a pagare l’affitto resta senza casa e muore in un garage

L’avevano sfrattato perché non riusciva a pagare l’affitto, nonostante avesse un lavoro regolare, ma lui non si è arreso e per mesi ha cercato casa pubblicando annunci sui social. Nessuno gli ha però risposto e lui non ha detto nulla a nessuno, non ha chiesto aiuto, forse vergognandosi della sua situazione. Così non gli è rimasto che andare a vivere e dormire in un garage, dove è morto lunedì, forse stroncato dal freddo che potrebbe aver aggravato il problema cardiaco di cui soffriva.

Un dramma che colpisce un lavoratore italiano

L’ennesimo dramma sociale, che racchiude in sé le tante storture della società, si è consumato in un paesino della provincia di Padova, Santa Giustina in Colle, e ha come protagonista e vittima il 53enne Marco Marin. Non un immigrato clandestino né un senza fissa dimora, ma un italiano con un lavoro regolare e uno stipendio, troppo basso però per pagare l’affitto.