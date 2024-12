Incidente in moto d'acqua in Colombia: ritrovato senza vita il corpo del giovane italiano Nicholas Cudini

La Marina militare colombiana ha recuperato il corpo senza vita di Nicholas Cudini, 26 anni, cittadino italiano, disperso da ieri a seguito di un incidente marittimo avvenuto nei pressi dell’isola di Cholon, a 47 chilometri a sud di Cartagena, nel Mar dei Caraibi.

Il corpo è stato recuperato dagli agenti della Guardia Costiera di Cartagena, che dal momento dell’incidente avevano iniziato a cercare il giovane italiano, schiantatosi con la moto d’acqua che stava guidando contro una piccola barca. "Una volta recuperato, il corpo è stato portato su un molo del quartiere Manga di Cartagena», ha dichiarato la Marina colombiana.

«La Marina colombiana si rammarica per la morte del cittadino italiano e porge le proprie condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Invita inoltre la comunità degli utenti del mare e dei turisti che visitano le località dei Caraibi colombiani in questo periodo dell’anno a informare tempestivamente le autorità di qualsiasi evento o situazione che rappresenti un rischio per la vita umana in mare», si legge nel comunicato diramato poco fa.