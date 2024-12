Tragedia in famiglia, 71enne uccide la moglie e poi si suicida. E' accaduto nel Bolognese

Si chiamavano Luciano Baraldi e Marina Bassoli i coniugi trovati senza vita da una infermiera, che assisteva la donna, nella loro abitazione in via Franchini ad Altedo di Malalbergo, nel Bolognese. I corpi sono stati trovati questa mattina, erano entrambi distesi sul divano. In base alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Molinella, che stanno conducendo le indagini, il marito, 71 anni, avrebbe sparato alla moglie, 64 anni, malata da tempo, con una pistola regolarmente detenuta e poi si sarebbe tolto la vita.

Accanto a loro i militari hanno rinvenuto un biglietto: la parole scritte, parlando al plurale, spiegherebbero la ragione di quanto accaduto, motiverebbero il ricorso al gesto estremo come conseguenza per le grandissime difficoltà che stavano attraversando, legate principalmente alle condizioni di salute della 64enne. I vicini di casa della coppia hanno descritto il 71enne come un uomo «stanco» e «molto provato».