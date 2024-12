Custodia cautelare per una 19enne fermata a Milano: voleva arruolarsi tra i jihadisti in Siria

Una ragazza di 19 anni indagata per arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale è stata sottoposta a fermo dalla Digos di Milano lo scorso 30 novembre mentre stava per imbarcarsi all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo per un volo diretto in Turchia.

Secondo le indagini della pm Francesca Crupi della sezione distrettuale antiterrorismo, coordinata dal procuratore Marcello Viola, la giovane, originaria del Kenya e residente nel milanese, dopo un percorso di radicalizzazione islamica si era decisa a raggiungere la Siria per unirsi ai gruppi jihadisti.

Custodia xautelare per la 19enne

Il provvedimento è stato convalidato ieri dal gip di Milano Luca Milani, che ha applicato la custodia cautelare in carcere per la 19enne.

Indagini e monitoraggio della propaganda jihadista