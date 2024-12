'Ndrangheta: 25 arresti in 4 regioni e sequestro per 1,8 mln. Coinvolta Reggio Calabria I NOMI

Gli investigatori della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia, stanno eseguendo 25 misure cautelari e il sequestro preventivo per oltre 1,8 milioni di euro nonché numerose perquisizioni nelle province di Brescia, Reggio Calabria, Milano, Como, Lecco, Varese, Verona, Viterbo e Treviso, in relazione ad un’associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista operativa in territorio bresciano dedita alla commissione di estorsioni, traffico di armi e droga, ricettazioni, usura, reati tributari e riciclaggio. Gli investigatori hanno altresì contestato il reato di scambio elettorale politico mafioso.

In carcere

Andrea Costante;

Pietro Di Bella;

Vincenzo Iaria;

Domenico Larocca;

Losi Marraffini;

Michele Oppedisano;

Claudio Ruggeri;

Antonio Domenico Scarcella;

Francesco Scarcella;

Francesco Tripodi;

Stefano Terzo Tripodi;

Michelangelo Zangari;

Michele Zangari;

Hanwei Zhao.