Suicidio della 15enne Larimar Annaloro: le chat con un coetaneo al centro dell’indagine

«I messaggi - aggiunge - sono stati mostrati alla Procura insieme ad altro materiale di indagine che a nostro avviso potrebbe essere utile per ricostruire la vicenda. Inoltre i genitori hanno provveduto ad aggiustare uno smartphone appartenuto a Larimar ed usato dalla ragazza nei mesi immediatamente antecedenti alla sua scomparsa (fino ad agosto). Durante l’audizione i dispositivi sono stati messi dai genitori a disposizione degli inquirenti per i dovuti accertamenti e sono stati sequestrati a tal fine».

Raccolta fondi in memoria di Larimar Annaloro

È stata promossa una raccolta fondi in memoria di Larimar Annaloro, la 15enne trovata impiccata a un albero un anno fa. «Larimar ci ha lasciati il 5 novembre e la sua famiglia combatte ora per capire il vero motivo della sua scomparsa. Il ricavato di questa raccolta è destinato a mamma Johary e papà Roberto per supportarli in tutto ciò che si renderà necessario nella loro dolorosa ricerca», si legge nel testo della petizione.