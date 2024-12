Coniugi trovati morti in casa a Cagliari, s'indaga sulle cause dei decessi

Due coniugi, un uomo di 79 anni e una donna di 82, sono stati trovati morti nel loro appartamento a Cagliari. A chiamare i carabinieri è stato il figlio di 44 anni, quando ha trovato i corpi dei genitori nell’abitazione di via Ghibli. Il medico legale, da una prima ispezione, ha escluso che la morte sia dovuta a cause violente e non risultano segni di effrazione. Per chiarire le circostanze dei due decessi, l’abitazione è stata posta sotto sequestro in attesa degli esiti dell’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria. Indagano i carabinieri della stazione di San Bartolomeo e della sezione operativa.