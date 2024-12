Coppa del mondo di sci, primo successo per Murisier. Paura per la rovinosa caduta di Boisset

Prima vittoria in Coppa del mondo per lo svizzero Justin Murisier. Lo sciatore rossocrociato è stato il più veloce nella prima discesa libera della stagione disputata sulla pista 'Birds of Prey' di Beaver Creek negli Stati Uniti.

Murisier, che prima di oggi vantava un solo podio, terzo nello slalom gigante dell’Alta Badia nel 2020, ha terminato la gara in 1'40"04 lasciandosi alle spalle di due decimi il connazionale e detentore della sfera di cristallo generale Marco Odermatt. Ottima la prestazione del 32enne del Canton Vallese che ha fatto la differenza sia sul piano iniziale che nella parte più tecnica. L’ultima doppietta targata Svizzera in discesa libera quella del 23 gennaio 2022 a Kitzbuehel con Beat Feuz a precedere Odermatt. Terzo a 35 centesimi lo sloveno Miha Hrobat che ha sfruttato il pettorale numero 1. Sono rimasti ai piedi del podio i velocisti puri come il canadese James Crawford e l’austriaco Vincent Kriechmayr.

Da dimenticare il debutto stagionale della squadra italiana. Gli azzurri sono stati lenti e soprattutto imprecisi. Il miglior italiano è stato Dominik Paris solo diciannovesimo a 1"69 dal vincitore. Ventitreesimo, al ritorno dall’intervento al ginocchio del marzo scorso, Florian Schieder a 1"81. Più staccati Mattia Casse, 26esimo a 2"04, 27esimo Giovanni Franzoni a 2"11, 31esimo Benjamin Jacques Alliod a 2"26 e addirittura 48esimo il veterano con un passato da campione, Christof Innerhofer (a 3''22). «Non sono riuscito a sciare come avrei dovuto, è difficile anche fare un’analisi perchè ho sbagliato tanto - ha commentato Paris - ci proverò domani nel supergigante». La gara è stata interrotta per oltre venti minuti a seguito della rovinosa caduta dello svizzero Arnaud Boisset sceso col pettorale 26. Dopo un salto il liberista elvetico si è scomposto nell’atterraggio andando a sbattere violentemente la testa sulla neve e finendo nelle reti. Boisset è stato soccorso, caricato sull'akja e portato nella zona di arrivo. Secondo le prime informazioni, lo sciatore era cosciente ed è stato trasportato in ospedale.

Domani con inizio alle ore 18,30 italiane si svolgerà il primo superG della stagione. Nella generale di Coppa del mondo guidano con 200 punti il norvegese Henrik Kristoffersen e il francese Clement Noel, specialisti delle discipline tecniche