Atterraggio d’emergenza su strada per un aereo ad Asiago, quattro feriti: il pilota in gravi condizioni

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente aereo avvenuto questa mattina ad Asiago, in provincia di Vicenza, nei pressi dell’aeroporto Sartori. Il velivolo, un Van's RV-10, ha avuto problemi ed è atterrato su una strada con un impatto violento: il pilota ha riportato gravi traumi ma non è in pericolo di vita, ferite meno gravi per i tre passeggeri.

Messaggio d'emergenza prima dell'atterraggio

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 nella zona di San Domenico. Il pilota ha inviato un messaggio d’emergenza alla torre di controllo del Sartori e poi è riuscito ad atterrare in strada. Sono stati i passanti a lanciare l’allarme e a soccorrere gli occupanti, aiutando i passeggeri a uscire. Il pilota era invece incastrato ed è stato tirato fuori dai Vigili del Fuoco, accorsi insieme ai sanitari del Suem che hanno trasportato l’uomo in ospedale con l’eliambulanza.