Femminicidio di Sofia Stefani: domiciliari per l'ex comandante della polizia locale: "La uccise sotto stress, non lo rifarebbe"

L’omicidio di Sofia Stefani, vigilessa di 33 anni assassinata da un colpo partito dalla pistola d’ordinanza dell’ex collega e amante Giampiero Gualandi, 63, è maturato in un quadro particolare, caratterizzato da esasperazione e tensione legate al rapporto, che stava troncandosi. Condizioni che, per l’indagato, non potrebbero ripetersi ora, tra le mura di casa, dove non sarebbe a rischio di commettere di nuovo atti violenti contro altre persone. È il ragionamento che fa il Gip Domenico Truppa nel revocare il carcere e concedere i domiciliari, con braccialetto elettronico, all’ex comandante della polizia locale, in custodia cautelare dal 16 maggio, dal giorno in cui la giovane donna ed ex collega fu uccisa, dopo essere entrata per breve tempo nel suo ufficio ad Anzola Emilia (Bologna).

La decisione del Gip e le motivazioni

Secondo il Gip, i fatti – cioè il femminicidio – sono accaduti in un contesto molto particolare, in una relazione extraconiugale definita ormai satura ed esasperata. Condizioni che, argomenta, non pare possano ripetersi in ambito domestico, né con la moglie né con altre persone che, in ogni caso, non potrebbero entrare in contatto con lui.