Roma, una 36enne accoltella l'ex a morte e si costituisce

Una lite tra ex partner è sfociata in tragedia ieri sera a Nettuno, sul litorale sud di Roma. Intorno alle 22, in via Bachelet, una donna di 36 anni ha accoltellato a morte l'ex fidanzato, un uomo di 40 anni, durante l'ennesima discussione legata a problemi economici e alla gestione della figlia.

La confessione e l'arresto

Dopo l'aggressione, la donna si è presentata spontaneamente alla caserma dei carabinieri, confessando l'omicidio e indicando il luogo dove aveva gettato il coltello utilizzato. I militari hanno successivamente recuperato l'arma. La donna è stata trattenuta in caserma e, al termine dell'interrogatorio con il pubblico ministero di turno della Procura di Velletri, è stata arrestata e trasferita nella casa circondariale di Rebibbia.

La dinamica dell'accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, il litigio sarebbe scaturito da vecchi dissapori legati alla gestione economica e familiare, culminati nell'atto violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, e i carabinieri della compagnia di Anzio, incaricati delle indagini. La Procura di Velletri coordina l'inchiesta per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.